Karşıyaka - Sultanbeyli Belediyespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 3 galibiyetle Play-Off hattına adını yazdıran Karşıyaka, normal sezonun son iç saha maçında tribünde yalnız kalmadı. Son 3 yılda 2 kez küme düşen Karşıyaka’nın bu sezonki başarılı performansı taraftarı da ateşledi. Atatürk Stadı’na 8 bin civarında yeşil-kırmızılı taraftar akın etti. Hafta boyunca tribün kampanyası yürüten Kaf-Kaf’ta birçok taraftar da aileleriyle birlikte stada koştu.

Karşıyaka’nın 2 yıl önce 3.Lig’deki Play-Off yarı finalinde aynı statta tribünde destek verdiği Altaylı taraftarlar da Sultanbeyli önünde yeşil-kırmızılıları yalnız bırakmadı. Altay ve Karşıyaka taraftarları birbirlerine karşılıklı tezahürat jesti yaptı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, tribünde Kaf-Kaf’a destek verdi. Tugay ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, maçı ayakta takip etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in milletvekilleri Murat Bakan ve Mahir Polat, sosyal medyadan mesajlarla yeşil-kırmızılılara destek oldu. Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan, maçı protokol tribünü yerine saha kenarında Karşıyaka yedek kulübesinin arkasından izledi. Şensan, telefonundan sık sık gruptaki diğer maçların sonuçlarını da takip etti.