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Karşıyaka - Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR () STAT: Atatürk HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Ömer Yüzer (xx), Selçuk Kaplan (xx) KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xx), Fatih (xxx), Metin (xxx), Onur (xx), Mustafa Aşan (xxxx) (Dk. 90 Cihan), Görkem (x), Doğukan...

Karşıyaka - Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Ömer Yüzer (xx), Selçuk Kaplan (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xx), Fatih (xxx), Metin (xxx), Onur (xx), Mustafa Aşan (xxxx) (Dk. 90 Cihan), Görkem (x), Doğukan (xxx) (Dk. 78 Mustafa Değirmenci xx), Harun (xxx) (Dk. 82 İlyas), Özgür (xxx), Hakan (xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Osman (x) - Emre (xx), Hakan (x), Yasin (x) (Dk. 79 Muhammet Enes x), Celal (xx), Dursun (xx), Ramazan (x) (Dk. 40 Tolgahan xx), Bülent (xx), Uğur Adem (xx), Fatih (xx), Mehmet (x) (Dk. 46 İlker xx)
GOLLER: Dk. 22 Doğukan, Dk. 80 Özgür (Karşıyaka)
KIRMIZI KART: Dk. 69 Görkem (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Metin, Görkem (Karşıyaka) - Uğur Adem, Celal, Emre (Sultanbeyli Bld)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta Karşıyaka, üst üste dördüncü galibiyetini evinde binlerce taraftarının önünde Sultanbeyli Belediyespor’u 2-0 yenerek aldı, son haftaya Play-Off barajında girdi. Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmayı 5 bin 819’u biletli 8 bin civarında taraftar izledi. Yeşil kırmızılılar, 22'nci dakikada Doğukan ve 80'inci dakikada Özgür’ün golleriyle 3 puana ulaştı. Karşıyaka, bu skorla normal sezonun son haftasına 52 puanla, Pazarspor’u 4-1 yenen 51 puanlı Altındağ Belediyespor’un 1 puan önünde girdi. Kaf-Kaf, son hafta Elaziz Belediyespor’u da deplasmanda mağlup ettiği takdirde 2'nci Lig yarışında adını Play-Off’a yazdıracak.

17'nci dakikada Karşıyakalı Doğukan’ın kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.
19'uncu dakikada Sultanbeyli gole yaklaştı. Bülent’in derinlemesine pasıyla Uğur Adem ceza sahasında kaleci Erdoğan’la karşı karşıya kaldı. Rakibinden önce davranan Erdoğan yatarak topa sahip oldu.
22'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Doğukan, ceza sahası dışı sağ çaprazından aldığı topla rakiplerinden sıyrıldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan, karşı karşıya pozisyonda kaleci Osman’ı avladı: 1-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
68'inci dakikada ev sahibinden Doğukan sol kanatta sıfıra inip rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi, Doğukan’ın pasına ön direkte Hakan’ın şutu yandan auta çıktı.
69'uncu dakikada henüz 6 dakika önce sarı kart gören Karşıyakalı Görkem, rakibine arkadan faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
80'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Değirmenci’nin pasını gelişine bir şutla ağlarla buluşturan Özgür skoru ilan etti: 2-0.

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