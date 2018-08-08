Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

İzmir'de spor kulüpleriyle temaslarda bulunup önce İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), ardından Göztepe, Altay, Bucaspor'u ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Alpay Özalan, Karşıyaka yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda, "Karşıyaka Stadı Yalı'ya yapılacak" mesajını verdi.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki görüşmede Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan ve yeşil-kırmızılı yönetimle buluşan Özalan, ihalesi geçtiğimiz ay ikinci kez iptal edilen Karşıyaka Stadı'nı mevcut yerine yapmaya hükümetin kararlı olduğunu dile getirdi. Eski milli futbolcu ve Ümit Milli Takım'ın teknik direktörü de olan Özalan, "Karşıyaka Stadı'ndan vazgeçilmedi. Bu stat her şartta yerine yapılacak. Başka bir yer arayışı yok" diye konuştu.

Kulübe salon, stat ve tesis kazandırmak için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyleyen Başkan Turgay Büyükkarcı, Özalan'a projelerini anlatıp kulüp olarak statlarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Mevcut İlçe Stadı ve kulüp binası, stat inşaatı için 2015 yılında yıkılmadan önce bu alanda kulübe gelir getiren 3 adet restoran, voleybol salonu, açık-kapalı tenis kortları, yelken tesisleri olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Yeni stadı ilk gündeme getirip en mağdur olan kulubüz. Tesislerimiz yıkılınca buradaki restoran ve spor okullarından gelen yıllık 2 milyon TL gelirden de olduk. Bu süreçte futbolda 3'üncü Lig'e düştük. Bir an önce stadımızı istiyoruz. Ancak kendi çabalarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz, stadımız yapılana kadar kulübe gelir kaynakları sağlanmasını istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA YÖNETİMİ VE ÖZALAN, BAKAN KASAPOĞLU'NA ÇIKACAK

Karşıyaka heyeti, önümüzdeki günlerde Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'yla temas kuracak. Stat için daha önce 2 ihale yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi'nin, dava süreçleri çözüme kavuşup bütün sorunlar çözüldükten sonra yeniden ihale yapmayı planladığı öğrenildi. İlk ihalesi 28 Ocak 2014'te, bu ihale iptal olunca ikinci ihalesi de 15 Haziran 2017'de yapılan stadın inşaatı, açılan davalar ve iptal kararlarıyla durmuştu. Stat için 7 şahsın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen yıl yaptığı imar planı değişikliğine açtığı dava süreci sürüyor. İkinci ihale, davalar, uzayan süreç, kur farkı ve ruhsat alınamaması nedeniyle iptal edilmişti.

BİR UYARI MUĞLASPOR'DAN

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi İzmir'de oynadığı 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, Afyon kampındaki ilk özel sınavda Muğlaspor'a da 2-1 yenildi. Karşıyaka'nın tek golünü Hakan Kuş attı. Kampta aynı gün 2 özel maç yapacak olan yeşil-kırmızılılar yarın 11.00'de Kağıthanespor, 18.30'da ise Kocaelispor karşısına iki farklı kadroyla çıkacak.

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