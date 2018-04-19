Karşıyaka Stadı projesine gerekçeli ret

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

KARŞIYAKA Belediyesi, yıllardır yapımı beklenen Karşıyaka Stadı için geçtiğimiz günlerde kendilerine ulaşan inşaat ruhsatı başvurusunu 60 günlük yasal süreyi beklemeden reddetti. Yeni stat için 2013 yılında projesi geliştirilip ilk kez 28 Ocak 2014'te ihaleye çıkarılan Karşıyaka İlçe Stadı arazisinin seçilmesine en başından bu yana karşı olan belediye, ruhsat vermemesinin nedenlerini gerekçeli olarak açıkladı. Belediye, stadyum projesinin iki adet parselde uygulanmak istediğini belirtilirken parsellere ait projelerin onaylı yapı yeri uygulama ve kot krokileri, kırmızı kot yazıları, numarataj krokisi ve kurum bünyesinden görevlendirilmiş fenni mesul listesinin bulunmadığı vurguladı. Yine imarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü trafik uygunluk görüşünün iletilmediği belirtildi.

Geçen yıl imar planı düzenlenirken değiştirilen stat projesinin 15 bin 741 kapasiteli olduğunu, ancak bunun 7 bin 223'ü koltuklu, 6 bin 126 kişilik ise ayakta olarak planlandığının altını çizen belediye, ayakta seyirci tribünü ayrılması ile kapasite arttırılmasının sağlıklı olmadığının altını çizdi. Projenin yoğunluk artışı doğuracağını ama vaziyet planı incelendiğinde yapılmak istenen stadyum projesinin ambulans giriş-çıkışlarının stat etrafındaki yaya yollarıyla ilişkilendirildiğini belirten Karşıyaka Belediyesi, insan ve araç akışının sağlanmasının yetersiz olacağını, acil durumda ambulans, itfaiye gibi araçların geçişinin mümkün olmayacağını savundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne göre spor alanlarında her 30 oturma yeri için 1 araç yeri ayrılması gerekliliğini hatırlatan belediye, bu statta 525 araçlık otopark ihtiyacı olduğunu, bunun için 10 bin 500 metrekare yer ayrılması gerektiğini bildirdi.

Ret kararında protokol, polis, basın ve itfaiye araçları için yer ayrılması gerektiğini, yangın tahliye projelerinin kendilerine gönderilmediğini de belirten belediye, bu nedenlerin hepsini sıralayıp ruhsat verilmesinin uygun olmadığını bildirdi. Karşıyaka Belediyesi, ret kararını, "Sonuç olarak Karşıyaka, Türkiye'de marka değeri tartışılmaz bir camiadır. 15 bin kişilik stadyum kulağa hoş gelse de projede 7 bin 223 kişi oturma kapasitesi olduğu açıkça görülmektedir. Futbol takımımız şanssızlık eseri bir alt kümeye düşse de Karşıyaka markası hiç bir zaman alta inmez ve itibarsızlaştırılamaz. Bu stadyum projesi Karşıyaka'nın prestijini koruyamayacağı gibi şehrin daha nefes alamaz bir hale geleceğinin apaçık bir göstergesidir. Alanın spor alanı olarak 7/24 işlevsel olması sağlanmalıdır. Kortlar, salon, yüzme havuzu içeren tesis olarak hizmete sunulması alanın daha sağlıklı kullanımını sağlayacaktır" ifadeleriyle bitirdi.

DOSYA ÇEVRE BAKANLIĞI'NA

KARŞIYAKA Stadı'nın inşaat ruhsatı için Karşıyaka Belediyesi'nden olumsuz yanıt alan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü, Karşıyaka Spor Kulübü ve REC Uluslararası Yapı İnşaat, başvuruyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na taşıyacak. Stat için ruhsat bakanlık kararıyla alınmaya çalışılacak. Bu süre içinde projenin Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesi için de gerekli protokoller yapılacak. Stadın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen yıl 2 kez düzenlenen imar planı değişikliklerine dava açan 7 şahıs ise süreç içinde ikna edilmeye çalışılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, statla ilgili daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında açtığı ihale iptal davası belediye lehine sonuçlandığı için bu kez dava sürecini bekleyip inşaata karara göre başlamayı planlıyor.

ARSLAN DÖNEMİ BİTTİ

TFF 2. Lig'den 38 yıl sonra 3. Lig'e düşerken tarihinde ilk kez ise 4. kategoriye gerileyen Karşıyaka'da teknik direktör Cihat Arslan'la yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Kariyerinde son olarak geçen sezon başında Süper Lig'de Akhisarspor'u çalıştıran, bu sezon ikinci yarıda zor durumdaki Kaf-Kaf'ı kümede tutma hedefiyle yuvaya dönen Arslan, yönetimle görüşerek kulübe veda etti. Göreve gelirken 3 aylığına işbaşı yaptığını açıklayan Arslan'ın yerine sezon sonuna kadar takımı maçlara Altyapı Koordinatörü Erol Özgür çıkaracak.

TAYFUN: "SONUNA KADAR BURADAYIZ"

KARŞIYAKA'da takım 3. Lig'e düştükten sonra erken ayrılması gündeme gelen Tayfun Pektürk, son haftaya kadar antrenmanlara çıkmayı sürdüreceğini söyledi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek gurbetçi futbolcu, sezon sonuna kadar ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirterek, "Hocamız görev verirse kalan maçlarda da forma giymek istiyorum. 2 sezonda birçok mali sıkıntı yaşadık ama ayrılmayı düşünmedim. Kalan haftalarda da görevimi yapacağım" dedi.