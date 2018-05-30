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Karşıyaka Stadı'nda ruhsat sancısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, yıllardır açılan davalar nedeniyle inşaatına bir türlü başlanamayan Karşıyaka Stadı'nda ruhsat sürecinin yavaş ilerlediğini dile getirdi. İzmir Spor Kulüpleri...

Karşıyaka Stadı'nda ruhsat sancısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, yıllardır açılan davalar nedeniyle inşaatına bir türlü başlanamayan Karşıyaka Stadı'nda ruhsat sürecinin yavaş ilerlediğini dile getirdi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten'le birlikte önceki gün Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu'yla saat 23.30'a kadar bir toplantı yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkarcı, "Statla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu kolay bir yol değil. Önümüzde ruhsat aşaması var. Alsancak Stadı'nın ruhsatı bile 5 ayda çıktı. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuralı 1 ay oldu. 'Ruhsat 3 günde alınır' diyorlar, öyle bir şey yok" yorumu yaptı.
Karşıyaka Belediyesi'nin Yalı'da yıkılan eski stadyumun yerine yapılacak yeni Karşıyaka Stadı'na inşaat ruhsatı vermemesi üzerine yönetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ruhsat başvurusu yaptı. Aynı zamanda 7 vatandaş 2 kez yenilen stadyumun imar planına dava açmıştı. Başkan Turgay Büyükkarcı, kulüp olarak bu davalara müdahil olacaklarını söyledi.
Başkan Büyükkarcı, kulübe kazandırılacak yeni spor salonu için hükümetle seçim sonrası görüşme sözü aldıklarını da ekledi. Öte yandan Başkan Turgay Büyükkarcı, yönetimin çabası ve Pınar markasının desteğiyle tadilattan geçirilen Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri için Yaşar Holding'e teşekkür etti.

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