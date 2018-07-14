Karşıyaka son imzaya kaldı

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'de transfer yasaklısı Karşıyaka iç transferde 12 isimle yeniden anlaşırken son noktayı Abdülhamit Yıldız'la koymak istiyor.

Daha önce İzmir'e dönüşünü defalarca erteleyen tecrübeli savunmacının kulüpte kalması bekleniyor. Yeşil-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen ve kadronun kilit isimlerinden olan gurbetçi futbolcu, hem stoper hem sağ bek hem de ön libero olarak oynayabiliyor. Daha Onur Kıntaş, Cenk Özbey, Anıl Çıracı, Battal Demirbilek, Bartu Umut, Arif Cılak, Fatih Öztekin, Harun Atalay, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Hakan Kuş ve Mustafa Aşan'ı tüm alacaklarını kapatıp takımda tutan Karşıyaka'da Mahmut Temür Almanya'ya dönerken, Tayfun Pektürk Utaş Uşakspor'a, Erhan Erentürk ise Altınordu'ya transfer olmuştu.