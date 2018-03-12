Karşıyaka son 13 yılın en kötü serisini egale etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka, üst üste 6'ncı mağlubiyetini Zonguldak Kömürspor karşısında yine son anlarda aldı, kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti. Bu sezon daha önce 7 maçta son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle puan kaybeden Karşıyaka, Zonguldak'ta da aynı alışkanlığından kurtulamadı. Ligde kalma yarışındaki en yakın rakibi haline gelen Fethiyespor'un mağlup olduğu haftada ayağına gelen fırsatı harcayıp 88'inci dakikada gelen tek gole engel olamayan Kırmızı-Yeşillik ekip, umutlarını iyice azalttı.

En son 1980'de 3'üncü Lig'de yer alan, ligin son 8 haftası öncesi 38 yıl sonra aynı kabusu gören yeşil-kırmızılılar, son 13 yılın en kötü serisini egale etti. Daha önce 2004-05 sezonunda 1'inci Lig'de üst üste 7 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 2014-15'te ise bu sezon olduğu gibi yine art arda 6 maçından yenilgiyle ayrıldı. Transfer yasağı ve devre arasında 2 önemli futbolcusunun ayrılmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosunda alternatif isim sıkıntısı çeken Karşıyaka'da cumartesi günü iç sahada Kahramanmaraşspor'la oynanacak karşılaşma öncesi Arif ve Metin, sarı kart cezalısı durumuna düştü.