Karşıyaka rövanşa bıraktı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - Düşme hattında en son sıradan gelip mucizevi bir şekilde adını yazdırdığı TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off yarı final ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor'la evinde golsüz berabere kalan Karşıyaka, turu deplasmanda geçmeye çalışacak. Atatürk Stadı'nda 12 bin 150'si biletli yaklaşık 15 bin taraftarının izlediği maçta Hakan'ın ayağından bir de penaltı kaçırıp 0-0'a razı olan yeşil-kırmızılılar, 15 Mayıs Çarşamba günü Van'da oynanacak rövanşa final için çıkacak. Karşıyaka'ya Van deplasmanında her türlü galibiyet ve gollü beraberlik finale yükselmeye yetecek. Maç yine golsüz biterse tur atlayacak tarafı uzatmalar ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek.

Ligde normal sezonun son 5 maçını gol yemeden kazanan, Van serisindeki ilk sınavda da kalesini gole kapatıp seriyi 6 karşılaşmaya çıkaran Karşıyaka, deplasmanda da rakibine geçit vermeyerek atacağı golle finali kovalayacak. Gruptaki diğer Play-Off yarı final eşleşmesinde Esenler Erokspor, Kızılcabölükspor'u deplasmanda 3-1 yenerek final kapısını araladı.

Van deplasmanına final için çıkacaklarını belirten teknik direktör Mesut Toros, "İlk maçı gol yemeden kazanmayı planlamıştık. Genç oyuncularımız müthiş mücadele sergiledi. Defansif anlamda planlarımız tuttu ancak pozisyonları değerlendiremeyip bir de penaltı kaçırınca beraberliğe razı olduk. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtınca kolay teslim olmayan bir takımız. 0-0 deplasmanda bizim için avantaj. İlk maçta kaçırdığımız golü atarsak finale çıkarız" dedi.

0-0'A ABONE

Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor'la bu sezon oynadığı 3 maçtan da golsüz eşitlikle ayrıldı. Rakibine 2 Eylül 2018'deki 3'üncü Lig'de sezonun açılış maçında konuk olan Kaf-Kaf, 0-0'lık skorla 1 puanı hanesine yazdırdı. İkinci yarının ilk haftasında 20 Ocak'ta yeşil-kırmızılıların ev sahibi olduğu maç da 0-0 bitti. İki ekibin Play-Off eşleşmesindeki ilk randevu da aynı skorla sonuçlandı.

NE YAPTIN HAKAN

İzmir temsilcisinde attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan Kuş, Van Büyükşehir Belediyespor maçında 73'üncü dakikada kullandığı penaltıyı direğe nişanladı. Hakemin penaltı için düdüğünü çalmasından sonra bir süre bekleyip şutunu çeken Hakan, topu ağlar yerine yan direğe yolladı. Hakan'la birlikte saha ve yedek kulübesindeki futbolcular ile teknik heyet, tribündeki binlerce kişi kahroldu. Genç futbolcu takımını final yolunda büyük avantajdan etti.

KAPTAN KORKUTTU

Karşıyaka'da Van maçında sahada basmadık yer bırakmayan kaptan Mustafa Aşan, sahayı sedyeyle terketti. İlk yarıda rakibiyle çarpışıp kaşı açılan tecrübeli futbolcu, kafasına bandaj yapıldıktan sonra oyuna devam etti. İkinci yarının 79'uncu dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan, sahadan sedyeyle çıkarılan Mustafa'nın arka adalesinde ezilme olduğu öğrenildi. Mustafa, çarşamba günü oynanacak rövanşa yetişecek. İlk maçta forma giyemeyen Özgür'ün de rövanşta oynaması bekleniyor.