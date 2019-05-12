Karşıyaka rövanşa bileniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off yarı final ilk maçında Van Büyükşehir Belediyespor'la evinde golsüz berabere kalan Karşıyaka, 15 Mayıs Çarşamba günü oynayacağı rövanşta tüm hesaplarını final için yapıyor. Rövanşta her türlü galibiyet ve gollü beraberlikte tur atlayacak Karşıyaka, öncelikle son 6 maçtır olduğu gibi gol yemeyip atacağı golle tur kapısını aralamak istiyor. Teknik direktör Mesut Toros, genç futbolcularına sürekli, "Oyun disiplininden kopmayın, sabırlı olun. Kendi oyunumuzu, sistemimizi sahaya yansıttığımız sürece tur için avantajlı olan tarafız" uyarıları yapıyor. Karşıyaka'da ilk maçta sakatlanıp çıkan kaptan Mustafa Aşan ve görev yapamayan Özgür, rövanşta forma giyebilecek. Kasığında sakatlık bulunan Doğukan da oynayacak.

Van Atatürk Stadı'ndaki maçta kontenjan gereği 525 taraftar yeşil-kırmızılılara destek verebilecek. İlk maçta statta oluşan müthiş atmosfer nedeniyle hem Karşıyaka hem de takıma tribünden destek veren Altaylılara teşekkür eden Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Neredeyse tamamı altyapımızdan yetişen, genç, başarıyı hedefleyen oyuncularımız, Van karşısında özlediğimiz, hak ettiğimiz tribün desteğiyle maça çıktı. Yaklaşık 20 bine yakın seyirci Atatürk Stadı'nda muhteşem bir atmosfer yarattı. Bu güzel ortam, bu sezon İzmir'de bir maçta tribüne gelen en yüksek sayıdaki seyirciydi. Karşıyaka sevdanın ligi olmayacağını bir kez daha gösterdi" dedi.

Turgay Büyükkarcı, ilk maçtaki 0-0'lık sonucun finale yükselmeleri için dezavantaj teşkil etmediğini söyledi. Büyükkarcı, "Bizim oyuncularımız Van'dan finale çıkmış takım olarak dönecek güce ve inanca sahip. Bu sezon kritik deplasmanlardan başarılı sonuçlarla ayrılmasını bildik. Van'dan da istediğimiz skorla döneceğimize olan inancımız tam. İzmir'deki maçta penaltı kaçıran Hakan Kuş, ikinci maçta gereğini yapacaktır. Futbolda penaltıdan gol atmak kadar kaçırmak da gayet doğal ve bunlar futbolda var. Hakan bu sezon güzel futbolu ve golleriyle bizi sırtlamış değerli bir oyuncudur. Şüphesiz Van’da da aynı performansını sürdürecektir" diye konuştu.