Karşıyaka-Rota Koleji: 3-0

Gaziemir Spor Salonu'ndaki randevuda yeşil kırmızı ekip setlerde rakibine 23-25, 16-25 ve 16-25'lik üstünlük kurdu. Günün diğer maçlarında Arkasspor, deplasmanda Yeşilbayramiç'i 3-1, Alaşehir Belediyespor evinde Yeşilyurt'u 3-0, Salihli Belediyespor ise seyircisi önünde VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.
Gaziemir Spor Salonu'ndaki randevuda yeşil kırmızı ekip setlerde rakibine 23-25, 16-25 ve 16-25'lik üstünlük kurdu. Günün diğer maçlarında Arkasspor, deplasmanda Yeşilbayramiç'i 3-1, Alaşehir Belediyespor evinde Yeşilyurt'u 3-0, Salihli Belediyespor ise seyircisi önünde VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.