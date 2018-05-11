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Karşıyaka potada çıkarma yapacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a giremese de bitime 1 maç kala normal sezonu 10. sırada tamamlayıp Avrupa'da yer almayı garantileyen Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, önümüzdeki...

Karşıyaka potada çıkarma yapacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'a giremese de bitime 1 maç kala normal sezonu 10. sırada tamamlayıp Avrupa'da yer almayı garantileyen Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, önümüzdeki haftalarda İsviçre'ye gidecek.
Büyükkarcı, Avrupa'da yer alacakları kupayı netleştirmek için Cenevre'de FIBA yetkilileriyle görüşecek. Yeni sezonda Türkiye'den Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka, kesin olarak Euroleague, Galatasaray ise Eurocup'ta yer alacak. Öncelikle FIBA organizasyonları olan Şampiyonlar Ligi veya Europe Cup için görüşme yapacak Kaf-Kaf, ULEB Eurocup şansını da deneyecek. ULEB, ülkemizden bir takımı wildcard ile organizasyona alacak.

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