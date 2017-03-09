Karşıyaka play off aşkına

Karşıyaka, normal sezonun son 9 maçı öncesi 40 puanla, play off hattının 1 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor. Ev sahibi İnegölspor'un ise 31 puanı var.
Son 5 deplasmanı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Karşıyaka'da teknik direktör Atilla Güneş, "Artık telafisi olmayan haftalardayız. 9 gün içinde üst üste oynayacağımız 3 maç, play off yarışında belirleyici olabilir. Son dakikaya kadar hedeften sapmaya niyetimiz yok. İnegöl deplasmanından galibiyetle dönüp tekrar ilk 5 içinde olmak istiyoruz" dedi.