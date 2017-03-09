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Karşıyaka play off aşkına

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, yarın İnegölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Serhad Ürkmez düdük çalacak. Geçen hafta Kastamonu deplasmanında forma giyemeyen Mahmut'un...

Karşıyaka play off aşkına
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, yarın İnegölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Serhad Ürkmez düdük çalacak. Geçen hafta Kastamonu deplasmanında forma giyemeyen Mahmut'un cezasının bittiği, grip olan Tugay'ın iyileştiği yeşil kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda görev yapan Tayfun da oynayabilicek durumda. Takımda eksik futbolcu bulunmuyor.
Karşıyaka, normal sezonun son 9 maçı öncesi 40 puanla, play off hattının 1 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor. Ev sahibi İnegölspor'un ise 31 puanı var.
Son 5 deplasmanı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Karşıyaka'da teknik direktör Atilla Güneş, "Artık telafisi olmayan haftalardayız. 9 gün içinde üst üste oynayacağımız 3 maç, play off yarışında belirleyici olabilir. Son dakikaya kadar hedeften sapmaya niyetimiz yok. İnegöl deplasmanından galibiyetle dönüp tekrar ilk 5 içinde olmak istiyoruz" dedi.

 

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