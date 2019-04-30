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Karşıyaka Play-Off'a bileniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından son hafta deplasmanda Elaziz Belediyespor'u da yendiği takdirde takipçisi Altındağ Belediyespor'un küme düşen Bergama Belediyespor deplasmanında alacağı...

Karşıyaka Play-Off'a bileniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından son hafta deplasmanda Elaziz Belediyespor'u da yendiği takdirde takipçisi Altındağ Belediyespor'un küme düşen Bergama Belediyespor deplasmanında alacağı sonuç ne olursa olsun Play-Off'a adını yazdıracak Karşıyaka, final haftasına hazırlanıyor. Elazığ'da Atatürk Stadı, yeni stadyumun inşaat çalışmaları kapsamında yıkıldı. Kentin 1. Lig'deki temsilcisi Elazığspor, ikinci yarıda maçlarını Şanlıurfa, Ankara, Malatya gibi farklı kentlerde oynuyor. Kaf-Kaf, iddiasız rakibi Elaziz Belediyespor'a cumartesi günü Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha'da konuk olacak. Kapasitesi 1000 ile sınırlı olan sahada yeşil-kırmızılılar kalabalık bir taraftar desteğinden mahrum kalacak. Stada yalnız 50 civarında Karşıyakalı alınacak.
Futbol Federasyonu, maçlara kısa süre kala stadyum ve şehir değişikliklerine de onay vermiyor. Karşıyaka, Elaziz engelini aşarsa Play-Off'ta grupta üst sıralarında yer alan Esenler Erokspor veya Van Büyükşehir Belediyespor ile eşleşecek. Statü gereği Play-Off yarı finalinde ilk maçı 10 Mayıs'ta evinde oynayacak Kaf-Kaf, rakibine 15 Mayıs'ta deplasmanda konuk olup finale çıkmaya çalışacak. Federasyon, stadında aydınlatma olan takımların talebine göre Play-Off maçını gece oynatacak. 3. Lig'de Play-Off finalleri 22-23-24 Mayıs'ta tarafsız sahada yapılacak. Altyapı patentli oyuncularla son sıradan Play-Off'a çıkıp ders niteliğinde başarı öyküsü yazdıklarını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Yaptığımız doğruların meyvelerini alıyoruz. Artık önümüzde tek maç kaldı. Cumartesi İzmir'e hedefe ulaşıp döneceğiz" dedi.
CENK VE ARİF DÖNÜYOR, GÖRKEM VE METİN YOK
Elaziz Belediyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Karşıyaka'da Cenk ve Arif'in sarı kart cezaları bitti. Yeşil-kırmızılılarda final niteliğindeki son hafta mücadelesi öncesi Sultanbeyli Belediyespor önünde kırmızı kart gören Görkem ve dördüncü sarı kartını gören Metin cezalı durumda. Savunmada Metin'in yerine yine Fatih ve cezası biten Cenk forma giyecek. Arif de Görkem'in yerine ön liberoya dönecek. 

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