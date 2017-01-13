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Karşıyaka perdeyi Bugsaşspor'la açıyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında yarın 13'üncü basamakta yer alan Bugsaşspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak...

Karşıyaka perdeyi Bugsaşspor'la açıyor
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında yarın 13'üncü basamakta yer alan Bugsaşspor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları 15 TL olarak açıklandı. Devre arasında Zeki, Emircan ve İbrahim'le yolları ayıran yeşil kırmızılılarda Tayfun ve Arif, ilk yarıdan sarkan cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.  

Karşıyaka'da devre arasında istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine takımın başına geçen Teknik direktör Turgut Uçar, 6 yıl sonra yeşil kırmızılı ekibin başında yeniden sahaya çıkacak. İlk maçların önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Karşıyaka hedefsiz olamaz. Önce sezon sonuna kadar play off potasında yer almak, ardından zirveyle aradaki farkı eritmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle iç sahada kazanan taraf olacağız" dedi.  

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