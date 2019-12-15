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Karşıyaka - Ofspor: 4-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Vedat Demir (xx), Deniz Tükenmez (xx) KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Fatih (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xxx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xxx), Namık Barış (xx) (Dk. 68...

SPOR 15.12.2019, 15:50
Karşıyaka - Ofspor: 4-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Vedat Demir (xx), Deniz Tükenmez (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Fatih (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Anıl (xxx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xxx), Namık Barış (xx) (Dk. 68 Mustafa Değirmenci xx), Harun (xxx) (Dk. 90+1 Görkem), Doğukan (xxx), Hakan (xxxx) (Dk. 90+3 Özgür)
OFSPOR: Mızhat Burak (x) - Alişan (x), Buğrahan (xx), Ziya (x), Talha (x) (Dk. 78 Ertuğrul x), Sabit Hakan (x), Bülent (xx), Batuhan (x), Mustafa (x) (Dk. 46 Adnan x), Barış (xx), Arif (x) (Dk. 84 Kürşat)
GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 90 Hakan, Dk. 45+2 Namık Barış, Dk. 78 Doğukan (Karşıyaka), Dk. 59 Barış (Ofspor)
SARI KARTLAR: Batuhan, Alişan, Arif (Ofspor), Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, Metin (Karşıyaka)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Batuhan, Dk. 90+2 Alişan (Ofspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetle sarsılan Karşıyaka, ilk yarının son maçında evinde Ofspor'u farklı yendi, rakibine kaptırdığı yeri geri alarak devreyi Play-Off hattında tamamladı: 4-1.
Atatürk Stadı'ndaki maçın gollerini 42 ve 90. dakikalarda Hakan, 45+2. dakikada Namık Barış ve 78. dakikada Doğukan attı. 52. dakikada Batuhan, 90+2. dakikada Alişan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan konuk ekibin tek golü 59. dakikada Barış'tan geldi. Bu skorla Kaf-Kaf, 27 puanla devreyi dördüncü sırada tamamladı. Ofspor 24 puanla Play-Off hattının dışında kaldı.
Karşıyaka'da 6 haftadır kaleyi koruyan Mehmet'in son 2 maçta yediği 6 golle eleştirilmesinin ardından Erdoğan, Ofspor önünde ilk 11'e döndü. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon boyunca ve bu yıl ilk 9 maçta kalenin değişilmezi olan Erdoğan, eldivenleri Of karşılaşmasıyla tekrar devralırken gribal enfeksiyon geçirdiği açıklanan Mehmet 18'e alınmadı. Yedek kaleci olarak Mehmet yerine Efe Öcal kulübede oturdu.
11. dakikada konuk ekipten Barış'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.
19. dakikada gelişen Karşıyaka atağında Mustafa Aşan sağdan sıfıra inip ortaladı, ceza alanı dışında topu önünde bulan Doğukan'ın şutu kaleci Mızhat Burak'ta kaldı.
22. dakikada ev sahibinden Namık Barış'ın sağdan ortasına Hakan'ın kafa şutunda kaleci topu kontrol etti.
42. dakikada Karşıyaka öne geçti. Anıl sol çaprazdan sıfıra inip orta şut karışımı vurdu, kaleci Mızhat Burak'dan dönen topu altı pasta boş pozisyondaki Hakan tamamladı: 1-0.
45+2. dakikada fark 2'ye çıktı. Mustafa Aşan'ın soldan ortasında Hakan, ceza alanında Bülent'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirirken Namık Barış topun gelişine sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
52. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Henüz 2 dakika önce sarı kart gören Batuhan, Mustafa Aşan'a sert bir faul yapınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
59. dakikada konuk ekip umutlandı. ceza sahasında topu önünde bulan Barış Çiçek sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1.
78. dakikada fark tekrar 2'ye çıktı. Sol kanattan ceza sahasına giren Doğukan şık bir şutla kaleciyi avladı: 3-1.
90. dakikada Harun'un pasıyla ceza sahasına giren Hakan skoru belirledi: 4-1.
90+1. dakikada Hakan'ı düşüren Alişan ikinci sarıdan kırmızı gördü.
Maç 4-1 sonuçlandı.

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