Karşıyaka'nın yeni gözdesi Özgür

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da sol bek Özgür Güler, yeşil-kırmızılı takımın yeni gözdesi oldu.

Teknik direktör Mesut Toros'un son 2 karşılaşmada sol kanatta oynattığı genç futbolcu 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kaf-Kaf'ın deplasmanda Düzcespor'la 1-1 berabere kaldığı maçta profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydeden Özgür, son olarak 3-2'lik galibiyetle sona eren Kemerspor 2003 deplasmanında 2 kez fileleri sarsıp, Hakan'ın attığı galibiyet golünün asistini yaptı. Son 2 maçta kazanılan 4 puanda büyük pay sahibi olan 20 yaşındaki futbolcu teknik heyetin güvenini boşa çıkarmayarak taraftarlardan alkış topladı. Özgür cumartesi günü İzmir'de oynanacak Alibeyköyspor maçında da İzmir ekibinin en önemli silahlarından biri olacak.