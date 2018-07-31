Karşıyaka'nın umudu Hakan 

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka'nın yeni sezonda gol yollarındaki en önemli silahlarından biri Hakan Kuş olacak.

Sözleşmesi bittikten sonra yönetimin yeniden anlaşma sağladığı genç forvet, 3. Lig'de daha önce sergilediği performansı geçmeye çalışacak. 2013-14 sezonunda 3. Lig'de kiralık oynadığı Balçova Yaşamspor'da 8 gol atan Hakan, 2015-16'da ise aynı ligde Arsinspor formasıyla 9 kez rakip fileleri sarstı. 2. Lig'de beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki santrforun 3. Lig'de patlama yapması bekleniyor. Teknik direktör Ufuk İskender, Hakan'ın antrenman ve hazırlık maçı performansından memnun olduğunu belirterek, "Takıma geç katıldı ancak çok özverili davranıyor. Hakan'a özellikle teşekkür ediyorum" dedi.