Karşıyaka'nın tadı yok

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezona hazırlanan Karşıyaka, İzmir'deki ilk etap çalışmalarında oynadığı 4 özel maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Genç ağırlıklı bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık sınavında Altınordu U21 takımına 1-0 mağlup olan yeşil-kırmızılılar, rakibin sahasında oynadığı maçlarda Turgutluspor'a 2-1, son olarak da Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Karşıyaka, ilk etaptaki tek galibiyetini elinde yalnız genç futbolcular kalan Bucaspor'u Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 2-0 yenerek aldı. Hazırlıkların İzmir etabını tamamlayan Karşıyaka, pazar günü Afyonkarahisar'da 15 günlüğüne kampa girecek.

OSMANAĞAOĞLU'NDAN ZİYARET

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Karşıyaka'yı ziyaret etti.

MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz ve beraberindeki heyetle Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Karşıyaka Başkan Vekili Gökhan Şensan ve Futbol Şube Sorumlusu Hakan Çeliker'le bir araya gelen Milletvekili Osmanağaoğlu, kulübün sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökhan Şensan, ziyarette Osmanağaoğlu'na üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.

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