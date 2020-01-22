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Karşıyaka'nın stat burukluğu

SPOR 22.01.2020, 13:52
Karşıyaka'nın stat burukluğu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'in iki ezeli rakibinden Göztepe, 95 yıllık tarihinde kendisine ait ilk stada kavuşurken yeni stadı ilk talep eden kulüp olan Karşıyaka, içi buruk bir şekilde bekliyor. Karşıyaka Stadı'ndan çok sonra, Karşıyaka'nın Yalı'ya çizdirdiği stat projesiyle gündeme gelip aynı günlerde ihale edilen Göztepe Gürsel Aksel Stadı tamamlandı. Göz-Göz, TOKİ'nin 218 milyon 900 bin TL'ye yaptırdığı 25 bin kapasiteli yeni stadında şimdiden yarım sezonluk tanesi 250 ile 900 TL arasında değişen kombinelerden 17 bin adet, 24 bin ile 105 bin Dolar arasında değişen localardan 35 adet satarak dev bir gelir elde etti. Kaf-Kaf ise son projesi 7 bin 223'ü koltuklu toplam 15 bin 741 kapasiteli olması öngörülen stadının hayaliyle elindeki İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri'nden de oldu.
Karşıyaka, Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın 1998'de, yani 22 yıl önce gündeme getirdiği KSK marina, plaza ve stat projesinden bu yana yeni stat hayaliyle yanıp tutuşurken birçok farklı araziyi gündeme aldı. Örnekköy'deki 40 bin kişilik stat projesi ülkemizin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasına bile giren Karşıyaka, 2012'de yeni stadın kiracısı olduğu mevcut İlçe Stadı'nın arazide yapılmasını teklif etti. Kaf-Kaf'ın bu adımından sonra 2013'te Göztepe'ye Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine stat yapılması gündeme geldi. "Ezeli rakiplere 15'er bin kişilik ikiz stat" fikriyle ortaya çıkan projelerden Karşıyaka Stadı'nın ihalesi 28 Ocak 2014'te 54 milyon 88 bin TL'ye, Göztepe'nin ihalesi ise 29 Ocak 2014'te 54 milyon 350 bin TL'ye yapıldı. Kaf-Kaf bu süreçte eski İlçe Stadı ve tesisleri yıktırıp arazide zemin güçlendirme yaptırırken ruhsat çıkmayan iki ihale de Büyükşehir Belediyesi'nin davasıyla iptal edildi.
İlk ihaleler yapıldığı dönemde 2'nci Lig'de olan Göztepe'nin stadı, Süper Lig'e çıktığı sezon tüm yasal engeller aşıldıktan sonra kuruluş yıl dönümü 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL'ye tekrar ihale edildi. Bu süreçte 1'inci Lig'den transfer yasağı ve tarihi borç yüküyle 3'üncü Lig'e kadar düşen Karşıyaka'nın stadı ise 15 Haziran 2017'de 62 milyon TL bedelle tekrar ihale edilip iki stadın temeli 9 Eylül 2017'de Alsancak Stadı'yla birlikte atılsa da ihale, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stat için yaptığı imar planı değişikliğine 7 vatandaşın açtığı dava nedeniyle tekrar iptal oldu. İlk ihaleden sonra projesi değişen, yıkım, hafriyat ve zemin çalışmaları için 16 milyon TL harcanan Karşıyaka Stadı'na Aralık 2018'de Yapı Kayıt Belgesi çıkarıldı, otopark sorunu için Orman Müdürlüğü'yle anlaşıldı. Geçen kasım ayında stada karşı çıkan vatandaşların davası olumlu sonuçlansa da henüz yeni ihale tarihi belli olmayan projenin en erken 2020'nin son aylarında ihaleye çıkması bekleniyor. Stat arazisi 5 yıldır ilçenin ortasında atıl duruyor.

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