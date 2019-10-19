Son Dakika
Karşıyaka'nın rakibi Kocaelispor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 3 maçta 7 puan topladıktan sonra geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, yarın grubun güçlü ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlayacak....
SPOR 19.10.2019, 12:00
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde 3 maçta 7 puan topladıktan sonra geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, yarın grubun güçlü ekiplerinden Kocaelispor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda çapraz bağlarından sakatlanan İlyas dışında eksik bulunmuyor.
Grupta Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken Kaf-Kaf ise 8 puanla 11'inci basamakta yer alıyor. İki takım taraftarlarının mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yaklaşık 10 yıl sonra konuk edeceği Kocaelispor önünde sezonun taraftar rekorunu kırmayı hedefleyen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçen hafta Erokspor önünde girdiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Göreve geldikten sonra iç sahadaki 2 maçımızı da kazanmıştık. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanacağız" dedi.
Yeşil-kırmızılıların Kocaelispor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Fatih, Doğukan, Mustafa Aşan, Görkem, Hakan
Grupta Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken Kaf-Kaf ise 8 puanla 11'inci basamakta yer alıyor. İki takım taraftarlarının mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yaklaşık 10 yıl sonra konuk edeceği Kocaelispor önünde sezonun taraftar rekorunu kırmayı hedefleyen Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Geçen hafta Erokspor önünde girdiğimiz birçok pozisyonu değerlendiremedik. Göreve geldikten sonra iç sahadaki 2 maçımızı da kazanmıştık. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanacağız" dedi.
Yeşil-kırmızılıların Kocaelispor karşısındaki muhtemel 11'i ise şu şekilde: Erdoğan - Mustafa Değirmenci, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Fatih, Doğukan, Mustafa Aşan, Görkem, Hakan
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2