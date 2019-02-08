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Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 mağlup ederek moral bulan Karşıyaka yarın evinde Alibeyköyspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak müsabakayı...

Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 mağlup ederek moral bulan Karşıyaka yarın evinde Alibeyköyspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak müsabakayı Hakan Basık yönetecek. Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekbinde iyileşmesine rağmen geçen hafta riske edilmeyen forvet Doğukan'ın bu kez kadroda yer alması bekleniyor.
Taraftarının önünde oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan yeşil-kırmızılı ekip 26 puanla 12'nci sırada, dış sahada yalnızca 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi ise 23 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti. İkinci yarıda iyi bir ivme yakaladıklarını belirten teknik direktör Mesut Toros, "Bu tempo sürdürdükçe hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.
Yeşil-Kırmızılı ekibin Alibeyköyspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Erdoğan - Anıl, Metin, Cenk, Onur, Mustafa Aşan, Fatih, Harun, Özgür, Battal, Hakan

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