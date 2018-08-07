Karşıyaka'nın örnek kaptanı Mustafa

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek transfer yasaklısı Karşıyaka'da Tayfun, Mahmut ve Abdülhamit gibi oyuncular yaz döneminde takımdan ayrılırken kaptan Mustafa Aşan gemiyi terk etmedi.

Takımda Altınordu'ya transfer olan kaleci Erhan haricinde altyapı patentli futbolcuların tümüyle sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılarda Tayfun ve Abdülhamit, uzun görüşmeler sonrası farklı kulüplere dümen kırdı. Kadroda 2014-15 sezonundan bu yana 4 yıldır yer alan Mustafa ise teklifi kabul edip kalmayı seçti. Mustafa Aşan, transferle gelen futbolcusu kalmayan kadroya ağabeylik yapacak. Karşıyaka'da sezonun başlamasına 3 hafta kalırken kadrodaki tüm futbolcuların yeni sezon lisansları çıkarıldı.

