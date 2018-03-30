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Karşıyaka'nın kader derbileri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 8 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın kaderini üst üste çıkacağı iki Ege derbisi çizecek. Pazar günü kendisi gibi düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak Kaf-Kaf...

Karşıyaka'nın kader derbileri

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 8 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın kaderini üst üste çıkacağı iki Ege derbisi çizecek. Pazar günü kendisi gibi düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak Kaf-Kaf ardından 8 Nisan'da Altay derbisine çıkacak. Bu sezon ilk yarıda 6 puanı silinen, 8 maçlık yenilgi serisiyle ligde son 6 hafta öncesi kurtuluş hattındaki Fethiyespor'un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka, derbilerden yenilgiyle ayrılır, Fethiye de en az bir galibiyet alırsa matematiksel olarak kurtuluş umudunu yitirecek.
Yeşil-kırmızılı ekip derbilerin ikisinden de beraberlikle ayrılsa veya birini kazanıp birini kaybetse bile Fethiyespor, Kırklarelispor ve Sakaryaspor'la oynayacağı maçlarda 2'de 2 yaparsa düşecek. Nazilli maçına son umut gözüyle bakan Karşıyaka'da Mustafa Aşan, Cenk ve Hakan'ın cezalarının bitmesiyle mevcut kadroda eksik futbolcu kalmadı. Transfer yasağı ve takımdan ayrılanlarla elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Cihat Arslan, Mustafa ve Cenk'i bu maçta yeniden ilk 11'e monte edecek.
 

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