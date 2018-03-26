Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Karşıyaka'nın kabusu bitmedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan 38 yıl sonra yeniden 3'üncü Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka, kabustan uyanamıyor. Üst üste 8'inci mağlubiyetini öne geçtiği zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında...

Karşıyaka'nın kabusu bitmedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan 38 yıl sonra yeniden 3'üncü Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Karşıyaka, kabustan uyanamıyor. Üst üste 8'inci mağlubiyetini öne geçtiği zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında alarak son yılların en kötü serisine imza atan Karşıyaka, bitime 6 maç kala kurtuluş hattının 10 puan gerisine düştü. Yeşil-kırmızılı ekibin 2 hafta içinde yarışta matematiksel olarak da havul atma ihtimali yüksek. Sezon başında 6 puanı silinen, haftalardır 15 puanla sondan ikinci sıraya demir atan Karşıyaka, pazar günü düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi Nazilli Belediyespor'u ağırladıktan sonra lider Altay'la İzmir derbisi oynayacak, ardından yine evinde Karagümrük maçına çıkacak.
Şanlıurfaspor'a 45+2 ve 87'nci dakikada kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup olan Karşıyaka, son dakikalarda gol yeme alışkanlığından da bir türlü kurtulamadı. Bu sezon 5'i ikinci yarıda olmak üzere 9 kez son dakika golleriyle puan kaybeden Karşıyaka, Pendikspor, Kahramanmaraş, Nazilli Bld, Kırklarelispor, Sakaryaspor, Hacettepe, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor ve Şanlıurfaspor maçlarında hayati öneme sahip puanları kaçırdı. Geçen hafta istifa kararı alıp ardından yönetimle görüştükten sonra görevinde kalan teknik direktör Cihat Arslan, "Zinciri bir türlü kıramadık. Çok üzülüyoruz ama üzülmek sonuçları değiştirmiyor. Ben sahada çocukların emeğine yanıyorum" dedi.
MAHMUT ÖZÜR DİLEYİP KALDI
Karşıyaka'da kadro dışı kaldıktan sonra 9 günlük rapor alarak izinsiz Almanya'ya gittiği, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtar çektiği ortaya çıkan Mahmut Temür, başvurusunu geri çekip özür dileyince takıma döndü. Yönetimin izinsiz Almanya'ya gittiği için ihtar çektiği futbolcu, kurmaylarla görüşüp özür diledi. Federasyondaki başvurusunu geri alan Mahmut, Şanlıurfaspor deplasmanından hemen önce affedilip takıma döndü. Mahmut maça yedek kulübesinde başlarken Mustafa Aşan'ın da cezalı olması nedeniyle sahaya ilk 11'de 9 altyapı patentli oyuncu çıktı. 19 yaşındaki Görkem ve Doğukan, 21 yaşındaki Harun, 22 yaşındaki Mustafa Değirmenci, zirve yarışındaki Şanlıurfa'ya karşı ilk 11'de forma giydi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314