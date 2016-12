Karşıyaka'nın iki bankosu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da kaleci Erhan ve stoper Cenk, oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.Geçen sezon ikinci yarıdaki Göztepe derbisinde devraldığı eldivenleri bir daha çıkarmayan 21 yaşındaki file bekçisi Erhan, performansıyla kalede güven verdi. Geçen sezonu Fethiyespor'da kiralık olarak geçirdikten sonra yuvaya dönen 25 yaşındaki Cenk ise başarılı performansını attığı 3 golle de süsledi. Cenk, 17 maçta yalnız 1 sarı kart görerek centilmenliğiyle de öne çıktı.Yeşil kırmızılılarda bu ikiliden sonra en çok sahada kalan isim 16 maç, 1418 dakikayla 23 yaşındaki stoper Metin olurken kadrodaki isimlerden 20 yaşındaki ön libero Harun hiç süre alamayan tek isim konumunda. Karşıyaka'da forma giydiği 15 maçta 7 kez ağları sarsan Can Erdem, kadronun en skorer ismi olarak ön plana çıktı. İlk yarıda Can'ı 4 golle Ali Say, 3'er golle Tayfun ve Cenk izledi. Oynadığı 15 maçta 7 sarı kart gören Ali Say, ligin ilk devresinde takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekti.

