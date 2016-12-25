Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Karşıyaka'nın iki bankosu

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da kaleci Erhan ve stoper Cenk, oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon ikinci yarıdaki Göztepe derbisinde devraldığı...

Karşıyaka'nın iki bankosu
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da kaleci Erhan ve stoper Cenk, oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.
Geçen sezon ikinci yarıdaki Göztepe derbisinde devraldığı eldivenleri bir daha çıkarmayan 21 yaşındaki file bekçisi Erhan, performansıyla kalede güven verdi. Geçen sezonu Fethiyespor'da kiralık olarak geçirdikten sonra yuvaya dönen 25 yaşındaki Cenk ise başarılı performansını attığı 3 golle de süsledi. Cenk, 17 maçta yalnız 1 sarı kart görerek centilmenliğiyle de öne çıktı.
Yeşil kırmızılılarda bu ikiliden sonra en çok sahada kalan isim 16 maç, 1418 dakikayla 23 yaşındaki stoper Metin olurken kadrodaki isimlerden 20 yaşındaki ön libero Harun hiç süre alamayan tek isim konumunda. Karşıyaka'da forma giydiği 15 maçta 7 kez ağları sarsan Can Erdem, kadronun en skorer ismi olarak ön plana çıktı. İlk yarıda Can'ı 4 golle Ali Say, 3'er golle Tayfun ve Cenk izledi. Oynadığı 15 maçta 7 sarı kart gören Ali Say, ligin ilk devresinde takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekti.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55