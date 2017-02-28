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Karşıyaka'nın iç sahada kırmızı kart sorunu

SPOR Toto 2nci Lig Kırmızı Grup'ta play off yarışı veren Karşıyaka, iç sahadaki son 4 maçı da 10 kişiyle tamamladı. Yeşil kırmızılılarda Bugsaşspor randevusunda Ali Kemal, Ankagücü sınavında Arif, Hatayspor mücadelesinde Tayfun,...

Karşıyaka'nın iç sahada kırmızı kart sorunu
SPOR Toto 2nci Lig Kırmızı Grup'ta play off yarışı veren Karşıyaka, iç sahadaki son 4 maçı da 10 kişiyle tamamladı.
Yeşil kırmızılılarda Bugsaşspor randevusunda Ali Kemal, Ankagücü sınavında Arif, Hatayspor mücadelesinde Tayfun, son Kırklarelispor maçında ise Mahmut kırmızı kart gördü. Karşıyaka, evindeki bu kritik maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 8 puan kaybetti. Ali Kemal, Bugsaş karşısında ikinci yarıda oyunu girdikten 16 dakika sonra dışarda kaldı.
Mahmut, Kırklareli önünde 83. dakikada oyuna girdikten sonra 10 dakika içinde çift sarı kartla atıldı. Tayfun ise Hatayspor karşısında maçın 36. dakikasında 1 dakika içinde üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan çıktı. Kulüpteki mali sıkıntıların da etkisiyle gergin oldukları iddia edilen Karşıyakalı futbolcular, bu sezon toplam 9 kırmızı kart görerek hırçın bir tablo sergiledi. Karşıyaka, bu hafta 10 maçtır yenilmeyen, ikinci yarının en formda takımı Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak.

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