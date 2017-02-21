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Karşıyaka'nın filede rakibi Yeşilbayramiç

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde düşme hattındaki Yeşilbayramiç'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.  Alaşehir Belediyespor...

Karşıyaka'nın filede rakibi Yeşilbayramiç
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Karşıyaka, yarın hafta içi mesaisinde düşme hattındaki Yeşilbayramiç'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. 

Alaşehir Belediyespor evinde 12.00'de Bursaspor'la karşılaşırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor, 16.30'da Salihli Belediyespor'u ağırlayacak. Grupta 13.00'te VakıfBank-Arkasspor, 16.00'da Beylikdüzü Voleybol-Işıkkent, 17.00'de Yeşilyurt-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.    

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