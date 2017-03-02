Karşıyaka'nın derdi eksikler

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak Karşıyaka'yı eksikler düşündürüyor.Mahmut'un cezalı olduğu yeşil kırmızılılarda kasığında pubis başlangıcı olan takımın yıldızlarından Tayfun, hafta başından bu yana antrenman yapamadı. Dün çalışmaya katılıp kendini deneyen gurbetçi kanat oyuncusu, ağrıları artınca antrenmanı yarıda bıraktı.Ağır gribal enfeksiyon geçiren kadronun en skorer ismi Can da son çalışmalarda yer alamadı.Karşıyaka'nın hücum hattındaki kilit isimleri olan bu ikiliden Tayfun'un zorlu deplasmana yetişme ihtimali çok zayıf. Bu futbolcunun yerine sonradan oyuna girdiği son 2 maçta Aydınspor 1923'e gol atıp Kırklarelispor karşısında ikinci golün asistini yapan Ali Kemal'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Karşıyaka'da yönetim, prim ve peşinat alacakları bulunan futbolculara yarın prim ödeme sözü verdi.

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