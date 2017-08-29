Karşıyaka'nın as futbolcuları, Silivrispor maçında sahada olacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Sakaryaspor beraberliği ile başlayan Karşıyaka'da 10 Eylül'de Silivrispor'la oynanacak ilk iç saha maçında geçen yılın en önemli silahları 11'de olacak.

İlk müsabakada kasığındaki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Tayfun ile dizindeki ödem yüzünden kadroda yer almayan Can, hücum silahları olarak teknik direktör Atilla Güneş tarafından sahaya sürülecek. Lige verilen 1 haftalık milli maç arasında iki yıldızın da hazır hale gelmesi bekleniyor.

Şanlıurfaspor'dan ayrılıp cuma günü takıma dönen ve Sakaryaspor karşılaşmasının uzatma anlarında sahaya sürülen Cenk ise bu kez ilk 11'e forma giyecek. Karşıyaka'da Silivri karşısında Hakan Kuş, Battal ve Anıl'ın yerine bu üçlü oynayacak. Takımın en önemli hücum silahı olan ikiliden santrfor Can, geçen sezon 17 gol, sol kanat Tayfun ise 7 gol, 18 asistle oynadı. Geçen sezon defansın değişmez ismi olan Cenk de tamamı ilk 11'de 32 maçta forma giyerek 3 gol attı.

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