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Karşıyaka'nın Adıyaman deplasmanı seyircisiz

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 3 hafta kala Play-Off yarışındaki Karşıyaka'nın düşme hattındaki Adıyaman 1954'le dış sahada oynayacağı maç öncesi yaşanan deplasman tribünü bileti krizi, Adıyaman...

Karşıyaka'nın Adıyaman deplasmanı seyircisiz

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 3 hafta kala Play-Off yarışındaki Karşıyaka'nın düşme hattındaki Adıyaman 1954'le dış sahada oynayacağı maç öncesi yaşanan deplasman tribünü bileti krizi, Adıyaman İl Spor Güvenlik Kurulu'nun karşılaşmaya yeşil-kırmızılı taraftarların girmesini yasaklamasıyla sonuçlandı. Amatör kümenin eşiğindeki Adıyaman yönetimi, hafta içinde Karşıyaka yönetiminin farklı kanallardan defalarca tekrarladığı bilet talebine yanıt vermedi. Yönetim, krizi Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü ve Adıyaman Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'yle temas kurarak çözmeye çalıştı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, maçta cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak Adıyaman 1954'ün vetosu üzerine İzmir ekibine bilet satmadı. 
Taraftarlar sosyal medyada karşılıklı mesajlarla birbirine meydan okurken İl Spor Güvenlik Kurulu yaşanabilecek olayların önüne geçmek için maçı Karşıyaka taraftarına da kapattı. Adıyaman Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15:30'da başlayacak.

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