Karşıyaka mutlu bitirdi

Kartalspor randevusunun ardından kampı tamamlayarak İzmir'e hareket eden Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında cumartesi günü Bugsaşspor'u ağırlayacak. Devre arasında İbrahim Kaş ve Zeki'yla yolları ayıran Karşıyaka'da, kaleci Behram, sosyal medya hesaplarından takımdan ayrılmak gibi bir talebinin olmadığını açıkladı. Sponsorluk konusunda bu sezon Göztepe'ye de sponsor olan Türkerler Holding'le ikinci kez görüşen Karşıyaka, firmanın kararını bekliyor. FOTOĞRAF
Kartalspor randevusunun ardından kampı tamamlayarak İzmir'e hareket eden Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında cumartesi günü Bugsaşspor'u ağırlayacak. Devre arasında İbrahim Kaş ve Zeki'yla yolları ayıran Karşıyaka'da, kaleci Behram, sosyal medya hesaplarından takımdan ayrılmak gibi bir talebinin olmadığını açıkladı. Sponsorluk konusunda bu sezon Göztepe'ye de sponsor olan Türkerler Holding'le ikinci kez görüşen Karşıyaka, firmanın kararını bekliyor. FOTOĞRAF