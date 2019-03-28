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Karşıyaka mucizeyi gerçekleştiremedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -  FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Dinamo Sassari karşısında evindeki ilk maçı 19 sayı farkla kaybeden Pınar Karşıyaka, rövanşta bir basketbol mucizesini son anda kaçırdı. Yarı final için rakibini en az 20...

Karşıyaka mucizeyi gerçekleştiremedi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - 

FIBA Europe Cup çeyrek finalinde Dinamo Sassari karşısında evindeki ilk maçı 19 sayı farkla kaybeden Pınar Karşıyaka, rövanşta bir basketbol mucizesini son anda kaçırdı. Yarı final için rakibini en az 20 sayı farkla yenmesi gereken Karşıyaka, tarihi bir geri dönüşe çok yaklaştı. İtalya deplasmanında Sassari önünde farkı 26 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, ilk yarıyı 24 sayı farkla 52-28, üçüncü periyodu da maçı uzatmasına yetecek 19 sayı farkla 69-60 önde kapadı. Son periyotta nefesi yetmeyen yeşil-kırmızılılar, 33 sayı üreten rakip karşısında 14 sayı bulabildi. İzmir ekibi, 83-83 beraberlikle sona eren karşılaşmayla üst üste üçüncü sezon Avrupa'ya çeyrek finalde veda etti. Yeşil-kırmızılı ekip yarı finali kaçırmış olmasına rağmen, gösterdiği mücadeleyle büyük beğeni topladı.

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