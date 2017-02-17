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Karşıyaka maziyi unuttu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta takımını bu sezon 3'üncü teknik direktör olarak kulüpte geçen yıldan bu yana sportif menajer olan Atilla Güneş'e emanet eden Karşıyaka'nın Başkanı Mutlu Altuğ,...

Karşıyaka maziyi unuttu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta takımını bu sezon 3'üncü teknik direktör olarak kulüpte geçen yıldan bu yana sportif menajer olan Atilla Güneş'e emanet eden Karşıyaka'nın Başkanı Mutlu Altuğ, geçmişe sünger çektiklerini söyledi.
Sezonun geride kalan 22 maçlık kısmını silip önlerindeki 12 final haftasına odaklanmalarını gerektiğini belirten Başkan Altuğ, "Önümüzdeki 12 maçta tüm sezonun emeğinin karşılığını almaya çalışacağız. Yeni hocamızla yeni bir başlangıç yapıyoruz" dedi. Atilla Güneş'e çok güvendiklerini dile getiren Başkan Altuğ, şunları söyledi:
"Güneş, teknik direktörlüğü layığıyla yapacak, takımı ve kulübü iyi tanıyan, içimizden biri. Kendisini devre arasında da teknik direktör olarak görmek istemiştik ancak o zaman Soner Tolungüç'ten sonra görev kabul etmemişti. Son 12 maçta kenetlenip play off hedefine ulaşacağız."
Bu arada davetli olarak aile şirketlerini temsilen Başbakan Binali Yıldırım'ın Malta'ya yaptığı geziye katılan Mutlu Altuğ, Aydınspor 1923 deplasmanına yetişecek.

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