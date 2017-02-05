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Karşıyaka-Maltepe Yalıspor: 3-0

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka, evinde Maltepe Yalıspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 13'üncü galibiyetini aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-15, 25-19 ve...

Karşıyaka-Maltepe Yalıspor: 3-0
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi Karşıyaka, evinde Maltepe Yalıspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 13'üncü galibiyetini aldı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın setleri 25-15, 25-19 ve 25-16'lık skorlarla sona erdi. Konuk ekipten Beste Ayhan, üçüncü sette başını alt tribündeki demir parmaklıklara çarparak sakatlandı. Beste, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Sezonun ilk yarısında rakibine 3-2 yenilen Karşıyaka, galibiyet sevincini maç sonunda taraftarıyla paylaştı. Karşıyaka antrenörü Tamer Çamlıber, tribünlere 3'lü çektirdi. Karşıyaka'da ilk kez forma giyen ve 26 yaşına giren yeni transfer İpek Vural, karşılaşma sonunda doğum gününü kutlayan seyircilere teşekkür etti.
Diğer sonuçlar şöyle: Rota Koleji-Beylikdüzü: 1-3, Alaşehir Belediyespor-Arkasspor: 3-0, Salihli Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 1-3.

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