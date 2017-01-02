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Karşıyaka Mahmut'a güveniyor

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, ilk yarıda istediği verimi alamadığı gurbetçi orta saha oyuncusu Mahmut Temür'den patlama bekliyor. Karşıyaka'ya geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen Mahmut, Ligde 17 maçın...

Karşıyaka Mahmut'a güveniyor
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, ilk yarıda istediği verimi alamadığı gurbetçi orta saha oyuncusu Mahmut Temür'den patlama bekliyor. Karşıyaka'ya geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen Mahmut, Ligde 17 maçın 13'ünde forma giyerken, yalnız 5 maçta ilk 11'de şans bulup 1 gol attı. Teknik direktör Turgut Uçar, yeteneklerine inandığı futbolcusuna ikinci yarıda güvendiğini söyledi. 
Karşıyaka'da Mahmut Temür gibi sezon başında takımda kalan 8 tecrübeli futbolcudan İbrahim Kaş ve Zeki kulüpten ayrılırken kaleci Behram, ligde hiç şans bulamadı. Tecrübeli isimlerden Abdülhamit, 8 maçta forma giyerken Can Erdem, Tayfun ve Mustafa Aşan ise takımın değişmez asları arasına girdi.
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil kırmızılılar, kampta 5 Ocak'ta Konya Anadolu Selçukspor, 8 Ocak'ta Eskişehirspor'la iki özel karşyılaşma yapacak. Karşıyaka, 7 Ocak'ta da amatör bir takımla oynayıp U19 takımından Antalya'ya götürülen 5 genci deneyecek. Yeşil kırmızılı ekip, 8 Ocak akşamı kampı noktalayıp İzmir'e dönecek.

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