Karşıyaka Mahmut'a güveniyor

Karşıyaka'da Mahmut Temür gibi sezon başında takımda kalan 8 tecrübeli futbolcudan İbrahim Kaş ve Zeki kulüpten ayrılırken kaleci Behram, ligde hiç şans bulamadı. Tecrübeli isimlerden Abdülhamit, 8 maçta forma giyerken Can Erdem, Tayfun ve Mustafa Aşan ise takımın değişmez asları arasına girdi.
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren yeşil kırmızılılar, kampta 5 Ocak'ta Konya Anadolu Selçukspor, 8 Ocak'ta Eskişehirspor'la iki özel karşyılaşma yapacak. Karşıyaka, 7 Ocak'ta da amatör bir takımla oynayıp U19 takımından Antalya'ya götürülen 5 genci deneyecek. Yeşil kırmızılı ekip, 8 Ocak akşamı kampı noktalayıp İzmir'e dönecek. FOTOĞRAFLI