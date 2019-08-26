Karşıyaka lige bileniyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki yeni sezonun ilk maçında cumartesi günü Büyükçekmece Tepecikspor'a konuk olacak Karşıyaka, maratona 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor. Takımın durumunun iyi olduğunu belirten teknik direktör Mesut Toros, "Geçen sezon play-off oynadık, kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi. Genç kadrosunda kolej takımı havasının korunduğunu dile getiren Mesut Toros, "Sezona aynı tempoyla, aynı istekle başlamayı hedefliyoruz. Artık ligi çok iyi tanıyoruz. Yaz döneminde hücum anlamında yaptığımız çalışmaların meyvesini ligde toplayacağız. Her maçta öncelikle sağlamcı olacağız. Haddimizi aşmayacağız. Oyun sistemizden ödün vermeyeceğiz. Camiamızın yüzünü yine güldüren bir ekip olmak istiyoruz" diye konuştu. Kaf-Kaf'da kasığında yırtık olan Doğukan'ın tedavisi sürüyor.