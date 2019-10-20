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Karşıyaka - Kocaelispor maçından notlar
Karşıyaka, Kocaelispor maçında sezonun seyirci rekorunu kırdı. Konuk ekibin taraftarları, 35 otobüs ve özel araçlarla İzmir'e akın etti. Kale arkası tribünde 3 binin üzerinde Kocaelispor taraftarı takımlarına destek verirken, ev sahibinden...
SPOR 20.10.2019, 16:33
Karşıyaka, Kocaelispor maçında sezonun seyirci rekorunu kırdı. Konuk ekibin taraftarları, 35 otobüs ve özel araçlarla İzmir'e akın etti. Kale arkası tribünde 3 binin üzerinde Kocaelispor taraftarı takımlarına destek verirken, ev sahibinden 5 bin civarında taraftar takımlarını yalnız bırakmadı.
Liglerde 10 yıla yakın süre sonra karşılaşan iki takım taraftarları, maç öncesi birbirleri lehine tezahürat yaptı. Taraftarlar iki takımı el ele tribünlere çağırdı. Karşıyaka taraftarları, maç öncesi dev boyutta ay yıldızlı bayrağı asarak İstiklal Marşı esnasında asker selamı verdi.
Karşıyaka maça hafta içinde tanıtılan bu sezona özel susmayan formayla çıktı. Teknik direktör Soner Tolungüç, üst üste üçüncü maç aynı 11'i sahaya sürdü.
Yeşil kırmızılıların en önemli gol silahı Hakan Kuş, bu sezonki suskunluğunu Kocaelispor karşısında bozdu. Ligdeki 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşayan Hakan, ilk yarıda takımını öne geçiren golünün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam gönderdi.
Liglerde 10 yıla yakın süre sonra karşılaşan iki takım taraftarları, maç öncesi birbirleri lehine tezahürat yaptı. Taraftarlar iki takımı el ele tribünlere çağırdı. Karşıyaka taraftarları, maç öncesi dev boyutta ay yıldızlı bayrağı asarak İstiklal Marşı esnasında asker selamı verdi.
Karşıyaka maça hafta içinde tanıtılan bu sezona özel susmayan formayla çıktı. Teknik direktör Soner Tolungüç, üst üste üçüncü maç aynı 11'i sahaya sürdü.
Yeşil kırmızılıların en önemli gol silahı Hakan Kuş, bu sezonki suskunluğunu Kocaelispor karşısında bozdu. Ligdeki 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşayan Hakan, ilk yarıda takımını öne geçiren golünün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam gönderdi.
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