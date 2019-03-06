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Karşıyaka - Kızılcabölükspor: 1-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Necdet Çelik (xx), Enes Biroğlu (xx) KARŞIYAKA: Erdoğan (xxxx) - Anıl (xxx), Cenk (xxxx), Metin (xxx), Onur (xxx), Arif (xxx), Fatih (xx) (Dk. 72 Görkem xxx), Mustafa Değirmenci...

Karşıyaka - Kızılcabölükspor: 1-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Necdet Çelik (xx), Enes Biroğlu (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xxxx) - Anıl (xxx), Cenk (xxxx), Metin (xxx), Onur (xxx), Arif (xxx), Fatih (xx) (Dk. 72 Görkem xxx), Mustafa Değirmenci (xx) (Dk. 46 Doğukan xxx), Battal (xxx) (Dk. 85 İlyas), Özgür (xx), Hakan (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (x) - Kadir (xx), Mustafa (x), Samet (x), Ersin (xx) (Dk. 75 Hüseyin x), Serkan (xx), Ali (x) (Dk. 57 Oğuzhan x), Emre (x) (Dk. 87 Ramazan), Gökhan (xx), Taygun (x), İlyas (x)
GOL: Dk. 77 Cenk (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: İlyas, Kadir (Kızılcabölükspor) - Hakan, Görkem (Karşıyaka)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, lider Kırşehir Belediyespor ve zirve takipçisi Altındağ Belediyespor'un ardından üst üste 3'üncü galibiyetini şampiyonluk adaylarından Kızılcabölükspor karşısında aldı, Play-Off yarışına ortak oldu: 1-0. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 77'nci dakikada Cenk attı. Hafta içi mesai saatine denk gelen mücadeleyi bin civarında taraftar izledi. Zirve hattındaki iddialı rakiplerini art arda yenerek ligde bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan yeşil-kırmızılı ekip, 36 puana ulaşarak Play-Off hattıyla arasındaki farkı 3'e düşürdü. Karşıyaka taraftarları maçın ardından genç futbolcuları bağırlarına bastı. Son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçtikten sonra Karşıyaka deplasmanında yenilgiyle tanışan Kızılcabölükspor ise 41 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kaf-Kaf, grupta pazar günü de Osmaniyespor deplasmanında terleyecek.
17'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Battal'ın aşırttığı topla ceza sahasına giren Mustafa Değirmenci'nin şutu savunmadan döndü.
19'uncu dakikada Kızılcabölükspor gole yaklaştı. Taygun'un sert şutunda kaleci Erdoğan gole engel oldu.
37'nci dakikada konuk ekipten Mustafa'nın kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.
İlk yarı golsüz sonuçlandı.
61'inci dakikada Kızılcabölüksporlu Emre sağ kanattan ortaladı, kale önünde Mustafa'nın bomboş pozisyonda şutu üstten auta çıktı.
72'nci dakikada konuk takımdan Mustafa'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Erdoğan golü önledi, dönen topu Gökhan tamamlamak istedi, üstten aut.
77'nci dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Battal'ın kullandığı korneri sağ kanatta Arif, ceza sahasına doldurdu, defanstan ileri çıkan Cenk, kafayı çakıp skoru belirledi: 1-0.
Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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