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Karşıyaka - Kırşehir Belediyespor: 2-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Serhat Sağır (xx) KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xxx), Cenk (xxx), Metin Peker (xxx), Özgür Güler (xx), Harun (xx) (Dk. 73 Battal xx),...

Karşıyaka - Kırşehir Belediyespor: 2-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Hilmi Göktürk İmamoğlu (xx), Serhat Sağır (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Anıl (xxx), Cenk (xxx), Metin Peker (xxx), Özgür Güler (xx), Harun (xx) (Dk. 73 Battal xx), Fatih (xx), Arif (xxx), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 90+1 Cihan), Doğukan (xxx) (Dk. 85 Mustafa Değirmenci), Hakan Kuş (xxxx)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: İsmet (x) - Erdinç (x), Mert (xx) (Dk. 55 Sinan Uzun x), Cebir (x), Turgay An (xx), Ogün (x), Uğur Ayhan (x) (Dk. 85 Ender), Taha (x), Ali Han (xx), Fahrettin (x) (Dk. 73 Emre x), Ömer (x)
GOLLER: Dk. 51 Hakan Kuş, Dk. 83 Doğukan (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Özgür, Arif (Karşıyaka), Uğur, Taha (Kırşehir Bld)

TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta Esenler Erokspor’a deplasmanda mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini noktalayan Karşıyaka, evinde lider Kırşehir Belediyespor’u 2-0 yendi. Atatürk Stadı'nda güçlü rakibini 51. dakikada Hakan ve 83. dakikada Doğukan’ın golleriyle mağlup ederek puanını 30’a çıkaran yeşil-kırmızılılar rahat bir nefes alırken, konuk ekip 42 puanda kaldı. Sezonun ikinci yarısında evinde ilk kez kazanan Kaf-Kaf, lider karşısında alınan 3 puanı taraftarıyla kutladı. Maçı Pınar Karşıyaka'yla sözleşme imzalayan Alman Antrenör Dirk Bauermann ve CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da izledi. Maç öncesi Kırşehirli futbolcular, Karşıyaka taraftarlarına çiçek verirken rakip taraftarlar da yeşil-kırmızılı takımı tribüne çağırıp alkışladı. Karşıyakalı taraftarlar, vefatının 2. yılında kulübün sembol isimlerinden Tahir Türetken'i de unutlayıp, "Şampiyonlukta etken Tahir Türetken" tezahüratı yaptı.
34. dakikada gelişen Karşıyaka atağında soldan Doğukan’ın ortasında ceza sahasındaki Harun istediği vuruşu yapamadı.
44. dakikada konuk ekipten Turgay sağdan serbest vuruşu orta yaparak kullandı. Savunmanın arasında iyi yükselen Ömer’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Uğur’un ceza yayı üzerinden şutu az farkla yandan auta gitti.
İlk yarı golsüz sonuçlandı.
51. dakikada Karşıyaka öne geçtib. Hakan şık çalımlardan sonra ceza yayı üzerinden yerden bir vuruşla kaleci İsmet’i avladı: 1-0.
61. dakikada gelişen konuk ekip atağında Turgay soldan korneri kullandı. Kale sahasında oluşan karambolde Fahrettin vurdu, kaleci Erdoğan gole izin vermedi.
83. dakikada soldan hareketlenen Özgür yerden kesti, arka direkte Doğukan topu filelere gönderip skoru belirledi: 2-0.

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