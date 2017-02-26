Karşıyaka-Kırklarelispor Notları



TÜRETKEN İÇİN YAS

105 yıllık kulübün Onursal Başkan Selçuk Yaşar'la birlikte iki sembol isminden biri olan Divan Kurulu Onursal Başkanı Tahir Türetken'i cuma günü kaybeden Karşıyaka'da maç öncesi yas vardı. İki takım ve taraftarlar, maç öncesi 1984-85 sezonunda kulüp başkanlığı da yapan Türetken anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Taraftarlar saygı duruşu sonra, "Şampiyonlukta etken Tahir Türetken" diye bağırdı.

TÖREN DÜZENLENECEK

94 yaşında hayata gözlerini yuman Tahir Türetken için yarın saat 11.30'da Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Türetken'in cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

2 DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka'da Aydınspor 1923 deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen takımın ilk 11'inde 2 değişiklik vardı. Cezası biten Tayfun, Battal'ın yerine as kadroya döndü. Turgut Uçar döneminde 2 hafta önce kadro dışı kalan Onur Kıntaş ise Anıl'ın yerine defansın solunda formasına yeniden kavuştu.

10 HAFTA SONRA ŞANS BULDU

Ligin ilk haftalarında kadronun değişilmezlerinden olan, en son 27 Kasım'daki Eyüpspor maçında forma giyen Onur, 10 hafta sonra ilk kez şans buldu.

4 MAÇTIR KAZANAMIYORDU

İzmir'de 4 Aralık'taki Etimesgut Belediyespor randevusundan bu yana 4 maçtır kazanamayan Karşıyaka, sahaya ikinci yarıda iç sahadaki ilk zaferi için çıktı.

YİNE İDARECİ OLDU

Antrenörlük lisansı yeterli olmadığı için geçen hafta sahaya idareci olarak çıkan, hafta içinde ilk yarıdan kalan cezasını çekmediği gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine rağmen ceza almayan Atilla Güneş, yedek kulübesine yine idareci olarak akredite oldu.

YENİ YEŞİL FORMAYLA ÇIKTILAR

Henüz yeni çubuklu forma yaptıramadığı için 6 maçtır iç saha ve deplasmanda beyaz formalarla mücadele eden Karşıyaka, Kırklarelispor mücadelesine yeni yaptırılan yeşil formalarla çıktı.

BU DEFA PENALTIDA AFFETMEDİ

İlk yarının son haftasında Menemen Belediyespor'a karşı kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Karşıyaka'nın en skorer ismi Can Erdem, bu kez beyaz noktadan affetmedi. Can'ın 25'inci dakikada attığı penaltı golü, Karşıyaka'nın ligin 2'nci yarısındaki 4'üncü iç saha maçında ilk iç saha sayısı oldu.