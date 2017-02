Karşıyaka-Kırklarelispor: 2-1

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Eser Birinci (xxx), Çağlar Mehmet Uludağ (xxx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xxx)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx)- Tugay (xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx), Arif (xx), Mustafa Aşan (xxx), Ali Say (xxx), Okan (xx) (Dk.83 Mahmut), Tayfun (xx) (Dk.65 Ali Kemal xxx), Can (xxx) (Dk.79 Hakan xx)

KIRKLARELİSPOR: Ozan (x)- Enis (xx), Osman (x), Gurur (xx), Bahadır (x), Mustafa (x) (Dk.46 Nazif xx), Şahinali (xx), Soner (xx), Özkan (x) (Dk. 76 Oğuzhan x), Sedat (x), Mert Sinan (x) (Dk.55 Barış x)

GOLLER: Dk.25 (penaltı) Can, Dk.78 Ali Say (Karşıyaka), Dk. 90+1 (penaltı) Şahinali (Kırklarelispor)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Mahmut (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Onur, Tugay, Mahmut (Karşıyaka), Ozan, Mustafa, Gurur, Şahinali (Kırklarelispor)

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, düşme hattındaki Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Atatürk Stadı'nda 1231 biletli taraftar izledi. Ligde iç sahada son olarak 4 Aralık'ta Etimesgut Belediyespor'u yenen, 4 maç aradan sonra İzmir'de galibiyetle tanışan yeşil kırmızılılar, bu skorla 40 puanla beşinci sıraya tırmandı. Kırklarelispor ise 20 puanda kaldı. Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde oynadığı iki maçı 4 puanla geçen Karşıyaka'da futbolcular, sevinçlerini taraftarla paylaştı.

13'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sedat'ın ceza sahası dışından ser şutu üst direkten dönüp kale önünde sekti. Kaleye doğru yönelen topu kaleci Erhan son anda uzanıp tokatladı.

25'inci dakikada Karşıyaka penaltıdan öne geçti. Kırklarelispor ceza sahası içinde Sedat'ın Metin'i düşürmesine Hakem Eser Birinci tereddütsüz penaltı çaldı. Atışı kullanan Can topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

36'ıncı dakikada ev sahibinden Tayfun'un yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ozan son anda uzanıp kornere çeldi.

48'inci dakikada Karşıyakalı Ali Say sağ kanattan kesti, ceza alanında Can topun üzerinden atladı, Tayfun gelişine şutu üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Kırklarelispor'dan Sedat'ın yakın mesafeden şutunda Erhan mutlak gole engel oldu.

65'inci dakikada sahadaki yerini Ali Kemal'e bırakan Karşıyakalı Tayfun, Teknik Direktör Atilla Güneş'in kararına tepki gösterip direkt soyunma odasına gitti.

68'inci dakikada Karşıyaka etkili geldi. Ali Say'ın sağdan ortasına Ali Kemal gelişine voleyi çaktı, top üstten dışarı çıktı.

78'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Ali Kemal sol kanattan hareketlenip ceza sahasına girer girmez topu Ali Say'ın önüne çıkardı. Ali Say gelişine dokunup kaleci Ozan'ı avladı: 2-0.

90+1'inci dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahasında Cenk'in eline çarpan top sonrası Hakem Eser Birinci maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. Atışı Şahinali gole çevirdi: 2-1.

90+3'üncü dakikada oyuna henüz 83'üncü dakikada dahil olan Karşıyaka'da Mahmut, Oğuzhan'a sert bir faul yapınca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



FOTOĞRAF