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Karşıyaka kendini aştı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, ilk yarı sonucunda geçen yıl tüm sezonda topladığı puanın üzerine çıkmayı başardı. Geçen sezon 13 yıl aralıksız olarak mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'den küme düşen karşıyaka,...

Karşıyaka kendini aştı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, ilk yarı sonucunda geçen yıl tüm sezonda topladığı puanın üzerine çıkmayı başardı.
Geçen sezon 13 yıl aralıksız olarak mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'den küme düşen karşıyaka, 34 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik, 19 yenilgiyle yıl boyunca hanesine 27 puan yazdırdı.
Bu sezon 2'nci Lig'de transfer yasağı nedeniyle yola genç ağırlıklı kadroyla çıkan yeşil kırmızılı ekip, ilk 17 maç sonunda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 29 puana ulaştı. Grubunda devreyi 4'üncü sırada tamamlad. Karşıyaka, yarım devrede geçen sezonki performansını geçti. Karşıyaka, 1 günlük yeni yıl izninin ardından Antalya'da kampa girecek.
Pınar Karşıyakalı futbolcular, basketbolda da hünerlerini sergiledi. Teknik direktör Turgut Uçar, tesislerdeki kampın son gününde sabah antrenmanını aşırı soğuk havanın da etkisiyle salona aldı. Isınma hareketlerinin ardından core ve adım frekansı çalışması yapan yeşil kırmızılı futbolcular, ardından 5'erli takımlara ayrılıp basketbol maçı yaptı.
Karşıyaka'da antrenmanda burnunda çatlak meydana gelen Mustafa Aşan'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

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