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Karşıyaka kendi markasını giyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma hedefindeki Karşıyaka, ikinci yarıda kulübün lisanslı ürün mağazası KSK Store'un ürettiği formalarla mücadele edecek. Sezon başında formalar için İtalyan markası Legea'nın Türkiye Distribütörü...

Karşıyaka kendi markasını giyecek
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma hedefindeki Karşıyaka, ikinci yarıda kulübün lisanslı ürün mağazası KSK Store'un ürettiği formalarla mücadele edecek.
Sezon başında formalar için İtalyan markası Legea'nın Türkiye Distribütörü Baştürk Spor'la anlaşan yeşil-kırmızılılar, firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi gerekçesiyle anlaşmayı tek taraflı feshetti. Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, İtalya'dan forma beklenmesine rağmen Baştürk Spor'un Balıkesir'de kendi logosuyla ürettiği formaları eksik sayıda gönderdiği ve altyapı için malzeme yollamadığı iddia edildi.
İtalya'dan sadece mont, yağmurluk, çorap ve çanta tedarik edildiği belirtildi. Voleybol takımının giydiği formaların da Legea yerine başka bir firmaya ait olduğu öğrenildi. Karşıyaka ikinci yarıda hem futbol hem de voleybolda KSK Store tarafından dizayn edilen ürünlerle ter dökecek. Öte yandan Karşıyaka, HB Pehlivanoğlu İnşaat'la yaptığı forma sırt reklamı anlaşmasını da tek taraflı feshetti. Karşıyaka'nın yeni formasının göğsünde Folkart yazısının kalacağı, sırt reklamı için bir firmayla görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Hafta içinde yeni sponsorun açıklanması bekleniyor.

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