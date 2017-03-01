Karşıyaka, Kastamonuspor 1966'ya konuk oluyor

Kastamonuspor 1966, üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta 1461 Trabzon'la 1-1 berabere kaldı. Rakibin son dönemdeki etkili performansına rağmen Karşıyaka'nın deplasmanlarda ortaya koyduğu futbol, zorlu 90 dakika öncesi teknik heyete güven veriyor. Yeşil kırmızılı ekip, son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Grupta Karşıyaya, 40 puanla beşinci sırada, Kastamonu ise 36 puanla sekizinci basamakta bulunuyor.
Kastamonuspor 1966, üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta 1461 Trabzon'la 1-1 berabere kaldı. Rakibin son dönemdeki etkili performansına rağmen Karşıyaka'nın deplasmanlarda ortaya koyduğu futbol, zorlu 90 dakika öncesi teknik heyete güven veriyor. Yeşil kırmızılı ekip, son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Grupta Karşıyaya, 40 puanla beşinci sırada, Kastamonu ise 36 puanla sekizinci basamakta bulunuyor.