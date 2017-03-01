Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

Karşıyaka, Kastamonuspor 1966'ya konuk oluyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, pazar devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren, ikinci yarının en formda takımı Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak. Ziya Doğan'ın çalıştırdığı Kastamonu, grupta 10 maçtır...

Karşıyaka, Kastamonuspor 1966'ya konuk oluyor
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, pazar devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren, ikinci yarının en formda takımı Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak. Ziya Doğan'ın çalıştırdığı Kastamonu, grupta 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
Kastamonuspor 1966, üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta 1461 Trabzon'la 1-1 berabere kaldı. Rakibin son dönemdeki etkili performansına rağmen Karşıyaka'nın deplasmanlarda ortaya koyduğu futbol, zorlu 90 dakika öncesi teknik heyete güven veriyor. Yeşil kırmızılı ekip, son 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Grupta Karşıyaya, 40 puanla beşinci sırada, Kastamonu ise 36 puanla sekizinci basamakta bulunuyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.