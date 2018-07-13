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Karşıyaka kalecileri parlattı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () Altyapısında yetişen kaleci Erhan Erentürk'ü Altınordu'ya veren Karşıyaka, son 10 yılda genç kalecileri parlatıp üst lige yolladı.  Karşıyaka, altyapıdan çıkarak 2007-08 sezonunun ilk yarısında eldivenleri...

Karşıyaka kalecileri parlattı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Altyapısında yetişen kaleci Erhan Erentürk'ü Altınordu'ya veren Karşıyaka, son 10 yılda genç kalecileri parlatıp üst lige yolladı. 
Karşıyaka, altyapıdan çıkarak 2007-08 sezonunun ilk yarısında eldivenleri devralan Onur Kıvrak, o yıl devre arasında 450 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili ekibin takım kaptkanı da olan Onur, halen bu kulüpte kaleyi koruyor. Yeşil-kırmızılıların Fenerbahçe altyapısından 2008 yılında transfer ettiği Necati Yılmaz, Karşıyaka'daki performansının ardından 2013'te Spor Toto Süper Lig'deki Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.
Karşıyaka'nın 2005 yılında yine Fenerbahçe'de şans bulamayan bir isim olarak kiraladığı Recep Biler, İzmir temsilcisindeki 2 yıllık macerasının ardından kariyerine Süper Lig'de Hacettepe formasıyla devam etti. Son olarak altyapıdan çıkıp 2.5 sezondur A takımın kalesini koruyan Erhan, Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya transfer oldu. Karşıyaka'nın transfer ettiği yabancı file bekçilerinden David Bicik ise 2013-14'te 1 sezon oynadıktan sonra ülkesi Çekya'da Sparta Prag'ın kalesine geçti. Bicik, Sparta Prag'da lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birinci kaleci olarak kariyerini sürdürdü.

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