Karşıyaka kadroyu toparladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TRANSFER yasağı ve geçen sezon başında aldığı 6 puan silme cezasıyla TFF 3'üncü Lig'e 38 yıl sonra düşen Karşıyaka, iç transferde 11 futbolcuyla yeniden anlaştı, altyapıdan gençlerle kadrosunu erken oluşturdu. Takımı ana hatlarıyla tutmayı başaran yeşil-kırmızılılar, önce Cenk, Arif, Onur, Battal, Anıl, Bartu, Fatih, Harun ve Mustafa Değirmenci'ye alacaklarını ödeyip mukavele yeniledi, ardından Mustafa Aşan ve son olarak Metin'e imza attırdı. İç transferde Hakan'dan da dönüş bekleniyor.

Doğukan, Görkem, İlyas, Mahir gibi gençlerin sözleşmelerinin sürdüğü Karşıyaka, üst liglerde forma giymek isteyen kaleci Erhan'ı elinde tutmaya çalışıyor. Kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Erhan'a 166 bin TL tutarındaki tüm alacağını yatıran Karşıyaka yönetimi, oyuncunun serbest kalmasının önüne geçti. Sözleşmesi biten Mahmut, Almanya'ya dönerken yönetim, önce teklifi kabul edip ardından Utaş Uşak'a dümen kıran Tayfun ve haftalardır kulübü oyalayan Abdülhamit'le yeniden görüşmeyecek.