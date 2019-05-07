Karşıyaka inanıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıdan çıkan oyunculardan kurulu genç kadrosuyla düşme hattında son sıradan gelip Play-Off'a kalmayı başaran Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, 2'nci Lig'e çıkacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Takımda koydukları ilk 2 hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Toros, "Önce son sıradaki Karşıyaka'nın ligde kendine yakışan mücadeleyi sergilemesini hedefleyip başardık. İlk hedefi gerçekleştirdikten sonra Play-Off'u çok isteyip amacımıza ulaştık. Şimdi sıra Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkmaya geldi" dedi. Play-Off yarı finalinde grupta şampiyonluğu 3 puan farkla kaçıran Van Büyükşehir Belediyespor'la eşleşen yeşil-kırmızılılarda Mesut Toros, rakibin ligin en maliyetli 3 takımından biri olduğunu hatırlattı.

Van BŞB'nin ligde son oynadığı 7 maçı kazandığını belirten Toros, "Onlar da bizim gibi formda bir takım. Rakibimizle cuma günü taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Gençlerimiz çok inanıyor. Bizim için lig daha bitmedi. Sezonun son 3 maçını oynrayacağız gibi görüyoruz. Van'ı eleyip finale çıkarsak taraftarımızla 2. Lig için en iddialı takım oluruz. Tüm Karşıyaka kenetlendi. Biz inanıyoruz. Önce ilk maçta avantajlı bir skor alacağız, ardından rövanşı da geçip adımızı finale yazdıran taraf olacağız" diye konuştu.

Zorlu karşılaşma öncesi Mustafa Değirmenci'nin sakatlığının sürdüğü Kaf-Kaf'ta arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Özgür'ün durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka, Van BŞB'yle bu sezon oynadığı iki maçtan da 0-0 beraberlikle ayrıldı.