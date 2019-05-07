Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Karşıyaka inanıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıdan çıkan oyunculardan kurulu genç kadrosuyla düşme hattında son sıradan gelip Play-Off'a kalmayı başaran Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, 2'nci Lig'e çıkacaklarına...

Karşıyaka inanıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta altyapıdan çıkan oyunculardan kurulu genç kadrosuyla düşme hattında son sıradan gelip Play-Off'a kalmayı başaran Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, 2'nci Lig'e çıkacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.
Takımda koydukları ilk 2 hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Toros, "Önce son sıradaki Karşıyaka'nın ligde kendine yakışan mücadeleyi sergilemesini hedefleyip başardık. İlk hedefi gerçekleştirdikten sonra Play-Off'u çok isteyip amacımıza ulaştık. Şimdi sıra Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkmaya geldi" dedi. Play-Off yarı finalinde grupta şampiyonluğu 3 puan farkla kaçıran Van Büyükşehir Belediyespor'la eşleşen yeşil-kırmızılılarda Mesut Toros, rakibin ligin en maliyetli 3 takımından biri olduğunu hatırlattı.
Van BŞB'nin ligde son oynadığı 7 maçı kazandığını belirten Toros, "Onlar da bizim gibi formda bir takım. Rakibimizle cuma günü taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Gençlerimiz çok inanıyor. Bizim için lig daha bitmedi. Sezonun son 3 maçını oynrayacağız gibi görüyoruz. Van'ı eleyip finale çıkarsak taraftarımızla 2. Lig için en iddialı takım oluruz. Tüm Karşıyaka kenetlendi. Biz inanıyoruz. Önce ilk maçta avantajlı bir skor alacağız, ardından rövanşı da geçip adımızı finale yazdıran taraf olacağız" diye konuştu. 
Zorlu karşılaşma öncesi Mustafa Değirmenci'nin sakatlığının sürdüğü Kaf-Kaf'ta arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Özgür'ün durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka, Van BŞB'yle bu sezon oynadığı iki maçtan da 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328