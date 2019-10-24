Karşıyaka ideali buldu
Ergin KARATAŞ/İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Karşıyaka'da teknik Direktör Soner Tolungüç, 3 haftadır ilk 11'i değiştirmedi. Son 3 maçtır kaleyi yine Erdoğan'a emanet...
Ergin KARATAŞ/İZMİR, () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle geçen Karşıyaka'da teknik Direktör Soner Tolungüç, 3 haftadır ilk 11'i değiştirmedi. Son 3 maçtır kaleyi yine Erdoğan'a emanet edip defansın sağına ön liberodan Fatih'i çeken tecrübeli teknik adam, defans bloğunu yine Cenk, Metin ve Anıl'la tamamladı. Ön liberoda Mustafa Aşan ve Harun'u oynatan Tolungüç, daha önce sağ bek oynayan Mustafa Değirmenci'yi sağ kanada monte etti.
Doğukan'ı kanattan forvet arkasına alıp verimini artıran, Görkem'e ise sol kanadı emanet eden Kaf-Kaf'ın teknik patronu, ileride ise yine Hakan Kuş'tan vazgeçmedi. Karşıyaka'nın bu sezonki ideal 11'ini bulmasıyla kadronun banko isimleri Arif ve Özgür yedek kulübesine çekildi. Bu sezon en uzak deplasman olan Ağrı 1970 maçına hazırlanan Karşıyaka'da taraftarlar da takımı yalnız bırakmayacak. Bir grup taraftar, maç için yarın otobüsle yola çıkıp 1660 kilometre uzaklıktaki Ağrı'da takımlarını destekleyecek. Kaf-Kaf'ta menisküs ameliyatı olan Caner'den sonra geçen hafta çapraz bağlarından sakatlanan İlyas da ameliyat oldu.
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