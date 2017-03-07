Karşıyaka için fırsat haftası

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta play off mücadelesi veren Karşıyaka, rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağı cuma günü İnegölspor'u deplasmanda yenip, yeniden ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor.

Kastamonuspor 1966 yenilgisiyle 40 puanda kalarak 6'ncı sıraya gerileyen Karşıyaka, cuma günü İnegölspor'a konuk olurken grupta aynı gün 41 puanla beşinci basamaktaki Niğde Belediyespor, 43 puanlı dördüncü durumdaki Hatayspor'u ağırlayacak. 44 puanlı Menemen Belediyespor ise 39 puanla Karşıyaka'nın bir basamak altına yerleşen Kastamonuspor 1966'ylı misafir edecek.

İnegölspor deplasmanında alınacak galibiyet, diğer maçların sonucu ne olursa olsun Karşıyaka'nın bir hafta aradan sonra yeniden ilk 5'e dönmesini sağlayacak. Normal sezonun bitimine 9 maçın kaldığı ligde kritik dönemden geçen Karşıyaka'da eksik bulunmaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Atilla Güneş, bu periyotta kadroda rotasyon yapmayı planlarken yeşil kırmızılı ekipte geçen hafta sakatlığı nedeniyle yedek kalan Tayfun'un yanı sıra Abdülhamit'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Güneş, 3 sarı kartı olan isimleri de gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.