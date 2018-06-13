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Karşıyaka iç transferde beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra 9 futbolcuyla sözleşme yenileyen, sözleşmeleri biten Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le henüz anlaşamayan Karşıyaka'da futbol şube başkanı Hakan Çeliker, fire vermek...

Karşıyaka iç transferde beklemede

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra 9 futbolcuyla sözleşme yenileyen, sözleşmeleri biten Tayfun, Abdülhamit, Hakan ve Metin'le henüz anlaşamayan Karşıyaka'da futbol şube başkanı Hakan Çeliker, fire vermek istemediklerini söyledi. 
Oyunculara verdikleri sözlerin arkasında olduklarını belirten Çeliker, "Sözleşme yenilediğimiz isimlerin alacaklarını kapatıyoruz. Fedakarlık yapıyoruz, futbolcularımızdan da bir miktar fedakarlık bekliyoruz. Bayramdan sonra görüşmelere yeniden başlayacağız" dedi. Yeşil-kırmızılılarda sözleşmesi biten gurbetçi futbolcu Mahmut'un Almanya'da alt liglerden bir kulüple söz kestiği öğrenilirken, Mustafa Aşan ise askerlik engeli nedeniyle 3'üncü Lig'e forma giyemeyecek.
 

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